قرار " الديوان " بشأن تكويت الوظائف الحكومية أكمل 5 سنوات الشهر الجاري والدرجات الوظيفية ألغيت

مريم بندق



علمت " الأنباء" ان قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية أكمل 5 سنوات الشهر الجاري ، وهي المدة المحددة بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

و أكدت المصادر ان العمل تم على التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين حتى الوصول بعد تلك المدة التي حددها القانون إلى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة من المجموعات الوظيفية.

وتولى الديوان تحديد عدد الموظفين الواجب انهاء خدماتهم حتى تم الوصول بعد السنوات الخمس إلى النسبة المئوية المستهدفة ، وتم تخفيض وظائف غير كويتي التي تنطبق عليها هذه النسبة من الميزانية التي تحددها وزارة المالية.



هذا، وعلمت "الأنباء" أيضا أن عدة إجراءات جديدة لتعديل التركيبة السكانية منها عدم إنشاء وظائف جديدة لغير الكويتيين إلى جانب دراسة الوظائف التي يمكن الغاؤها والمشغولة بالوافدين تنفيذا لقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، والطلب من الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة تكويت مديري ومراقبي وسكرتارية مكاتب الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين .