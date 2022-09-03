بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس ألبيرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة وإلى كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة عبر فيهما سموه عن تهانيه بسلامة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين إثر تعرضها لمحاولة إغتيال فاشلة معربا سموه عن الاستنكار والإدانة الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية ومتمنيا سموه السلامة الدائمة وموفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد لهما في خدمة بلدهم الصديق.