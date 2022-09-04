بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس ألبيرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة وإلى كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة، ضمنهما سموه خالص تهانيه بسلامة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين إثر تعرضها لمحاولة إغتيال فاشلة، راجيا سموه له ولها وافر الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أوسكار مينا وباولو رونديلي حاكمي جمهورية سان مارينو الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلدهما، راجيا لهما وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجوين شوان فوك رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، متمنيا سموه لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.