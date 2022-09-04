سموه قال للشيخ مشعل: بيدٍ أمينة بيدٍ أمينة

نائب الأمير لصاحب السمو: نبشرك الأمور كلها زينة وكل توجيهاتك ماشية .. والله يطوّل بعمرك تروح وتجينا سالم

صاحب السمو هنّأ رئيس فيتنام وحاكمي سان مارينو بالعيد الوطني ورئيس الأرجنتين ونائبته بسلامتها من محاولة اغتيال فاشلة

بحفظ الله ورعايته، وصل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى الجمهورية الإيطالية، وذلك في زيارة خاصة. هذا، وكان في استقبال سموه على أرض المطار سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية ناصر القحطاني وأعضاء السفارة.



وكان، صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد غادر ظهر امس أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية.



وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



وفيما يلي الحديث بين صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد داخل الطائرة:



«صاحب السمو الأمير: بيد أمينة، بيد أمينة.



سمو نائب الأمير وولي العهد: الله يطول بعمرك بالسلامة، تروح وتجينا سالم معافى إن شاء الله، إن شاء الله نبشرك الأمور كلها زينة، سلامتك الله يطول بعمرك.



سمو نائب الأمير وولي العهد: كل توجيهاتك ماشية.



صاحب السمو الأمير: أنت مكان النفس».



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف، راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.



هذا وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس ألبيرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة وإلى كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة، عبر فيهما سموه عن تهانيه بسلامة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين إثر تعرضها لمحاولة اغتيال فاشلة، معربا سموه عن الاستنكار والإدانة الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، متمنيا سموه له ولسعادتها السلامة الدائمة وموفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد لهما في خدمة بلدهما الصديق.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أوسكار مينا وباولو رونديلي حاكمي جمهورية سان مارينو الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلدهما، متمنيا لهما موفور الصحة والعافية ولجمهورية سان مارينو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كمــــا بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نــــواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجوين شــــوان فوك رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية فيتنام الاشتراكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.