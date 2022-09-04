أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب.



وقد فاز كل من: عباس حسن غدار، عبير شناوه طاهر، أمير عبدالحميد الصايغ، برهان اسفنديار كمالي، دانييل مورس، ايلي تامر دعيبس، هادي فهد العجمي، حسن علي الشطي، الشيخة حصة محمد الصباح، حسين محمد ابوذراع، خالد أحمد العجمي، مهى ايليان كردوس، مهدي بادع الغضبان، ماهر شاكر عقيله، مأمون أحمد فاروق، منصور مختار حسين، نوره عبرالله المطير، سعيد شكرالله سياح، سمير عبدالحميد الحمر، وعمر فاروق سوندال.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري سحبا ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25 ألف دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، ويوفر حساب كنز أيضا فرص أكبر لـ 29 عميلا سنويا للفوز بجائزة سحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5 آلاف دينار. حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.