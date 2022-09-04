أعلنت جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاقها الرسمي لطراز G70 بنسخته طويلة الصندوق باسم «Shooting Brake» في أسواق المنطقة، ويشير اسم «Shooting Brake» إلى نمط هيكل السيارة المتجذر في تاريخ السيارات في أوروبا، والذي يمثل مفهوما معتمدا لدى المصنعين في قطاع السيارات الفاخرة.



ويأتي تصميم طراز «G70 Shooting Brake» التي عرضت لأول مرة خلال مهرجان السرعة جوودوود 2021، من النموذج الأصلي من فئة السيدان الفاخرة G70، مع زيادة مساحة الصندوق الخلفي للسيارة الأمر الذي يمثل إضافة عملية للطراز.

كما يجسد الطراز الجانب الرياضي وقيم وإرث فلسفة تصميم جينيسيس المتأصلة والمعروفة بـ «الأناقة الرياضية».



ويعزز طراز «G70 Shooting Brake» فخامة العلامة التجارية ويدعم أسطول السيارات ليكون نموذجا مهماً يلبي احتياجات العملاء المختلفة، موفرا قدرا أكبر من ناحية التطبيق العملي والاستخدامات المتعددة.



ويأتي طراز «G70 Shooting Brake» بنفس حجم G70 الجديدة، بطول 4685 مم وعرض 1850 مم وارتفاع 1400 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2835 مم. بينما صمم الصندوق الخلفي بمساحة أكبر بنسبة 40% من G70 سيدان، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية بتنسيق 4:2:4.



وتتشابه سيارة «G70 Shooting Brake» مع نظيرتها G70 السيدان الجديدة في التصميم، مع وجود فرق في تموضع شبكة المبرد الأمامية Crest Grille لسيارة G70 «G70 Shooting Brake» حيث تم تخفيضها قليلا لتصبح على مستوى أدنى من المصابيح الرباعية المصممة بصورة بارزة قليلا إلى الخارج، والتي تعزز بدورها مظهر السيارة الرياضي وتمنحها مظهرا يتسم بالقوة والمتانة.



بينما يوفر المظهر الجانبي للطراز انطباعا استثنائيا، بفضل طريقة التصميم التي تجمع بين الشبابيك الزجاجية المكونة من قطعة واحدة والتي تمتد إلى الخلف والجناح المتكامل «من النوع العائم»، ما يخلق انطباعا فريدا للجزء الخارجي ويؤكد فخامة السيارة وصورتها الرياضية.



ويجسد صندوق الأمتعة في الخلف، القابل للتحريك لإتاحة مساحة إضافية، التصميم المميز الذي يوفر مزايا عملية تناسب كافة الاحتياجات. وتمتد المصابيح الرباعية، التي تمثل الهوية التصميمية لعلامة جينيسيس، إلى باب صندوق الأمتعة لتخلق انطباعا فريدا.



وفي تعليق له، قال رئيس المكتب التنفيذي جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا عمر الزبيدي: «يجمع طراز G70 Shooting Brake بين التصميم الرياضي الذي يجسد هوية جينيسيس من جهة، والمزايا العملية التي تلبي كل التطلعات وتناسب مختلف الاستخدامات من جهة أخرى. نتطلع إلى تقديم هذه السيارة الفاخرة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بعدما تلقت إشادة كبيرة من المجتمع الدولي».