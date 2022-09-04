قال مدير عام التحول الرقمي والابتكار في بيت التمويل الكويتي «بيتك» مزيد عبد اللطيف المزيد، ان «بيتك» يعمل على تحويل معاملاته وتعاملاته مع الشركات المحلية الى الرقمنة بشكل كامل وعبر خطة محددة وجدول زمني يستهدف تطوير آليات التعامل بين الجانبين بحيث تعتمد افضل أساليب التطور التقني الحديث ما يساهم في تقديم افضل مجموعة من الخدمات بالإضافة الى تطوير قدرات الشركات الوطنية باعتبارها شركاء في النجاح والتطور، وتحفيزها نحو الاعتماد على التقنية واستخدام التطور الرقمي.



وأشار الى أن «بيتك» لمس تجاوبا كبيرا من مجموعة واسعة من الشركات للتعامل مع هذا التوجه الجديد الذي يشمل كل أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالإضافة الى بعض مشاريع المبادرين.



وأضاف المزيد في تصريح صحافي أن «بيتك» اصبح البنك الرائد والاول في الحلول الرقمية ما يستتبع تمهيد بيئة العمل للمواءمة مع هذا التوجه الاستراتيجي نحو رقمنة كل الخدمات والمنتجات والتعاملات بما يتناسب مع احتياجات وقدرات العملاء ويرتقي بأساليب تقديم الخدمة ويحقق التوفير في الجهد والوقت والتكاليف ويساعد كذلك على تحقيق معدل مستدام من التوسع والنمو والأداء التشغيلي المنتظم.



ولفت الى أن «بيتك» يستخدم مجموعة من الوسائل لتحقيق أهدافه السابقة، من أهمها تغيير ثقافة العمل داخل المؤسسة وتطوير التعامل مع الشركات وإنشاء أكاديمية للتحول الرقمي وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال وتطبيق انجح نماذج التحول الرقمي في العالم وأكثرها استمرارية وجدوى وملاءمة لبيئة العمل المحلية واشدها التزاما بالضوابط والتعليمات والمعايير المعتمدة على مستوى الكويت والعالم.



وقال إن أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI) أصبحت مكونا مهما من الأنشطة التشغيلية المصرفية وتحسين كفاءة العمليات والأداء وهي في تزايد مستمر، ما أسفر عن طرح مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المتطورة، وإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية وتعاون مع جهات ومزودين في تكنولوجيا الخدمات المالية (فنتك) الذين يقدمون حلولا وخبرات فريدة، مضيفا أن العمل يمضي نحو توسيع نطاق المنتجات والخدمات وتعزيزها لتشمل كل جوانب العمل بالتعاون والتنسيق مع الإدارات المعنية وفي ظل حرص عام من كل المستويات الإدارية على جعل «الرقمنة» أسلوب أداء والطابع المميز والرئيسي لكل الانشطة والاعمال.



وأكد المزيد على الدور المحوري المهم لسياسة الإبداع والابتكار التي يضعها «بيتك» كأولوية في عمله، بالاضافة الى تميز القدرات والطاقات الابتكارية لدى الموظفين التي تحقق تقدما كبيرا وتضيف مساهمات إيجابية عديدة في هذا المجال، تساهم في تطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء وخدمة العملاء، مشيرا الى تفرد نموذج الابتكار والإبداع المعمول به في «بيتك»، ودوره في منظومة العمل، والاهتمام والدعم الذي يلقاه من الادارة التنفيذية، والتجاوب الكبير الذي يحظى به من الموظفين، والفعاليات العديدة التي يتم تنظيمها سنويا وأبرزها مسابقة شاملة بجوائز قيمة لأفضل الأفكار الابتكارية على مستوى المجموعة، ما يؤكد جهود «بيتك» في تنمية حصته السوقية وتوسيع مجالات الخدمة لشرائح عملائه بأسلوب عصري حديث ونابع من فكر موظفين قائمين على رأس العمل مباشرة، ما يعني دراية واسعة بالتفاصيل وتخفيض في النفقات.