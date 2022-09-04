أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن القوات الأميركية قامت بتثبيت قاعدتها العسكرية الثالثة في القامشلي بريف الحسكة، شمال شرقي سورية.

وقال المرصد في بيان صحافي إن القاعدة العسكرية الجديدة تقع في قرية نقارة التي تبعد مسافة ثلاثة كيلومترات جنوب غرب القامشلي.



وتتوزع بقية القواعد في كل من قرية هيمو، على بعد 4 كيلومترات شمال غربي القامشلي، وتل فارس على بعد 3 كيلومترات جنوب غربي القامشلي، بمحاذاة نهاية مهبط مطار القامشلي.



وتتمركز القوات الأميركية التي تقود «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية، وتعد قاعدة حقل العمر النفطي في دير الزور أكبر قاعدة لها في سورية، كما تتمركز في العديد من آبار النفط والغاز والمواقع الاستراتيجية في المنطقة.