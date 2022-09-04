أعلنت وزارة الداخلية السورية رفع رسوم استخراج جواز السفر الفوري إلى 500 ألف ليرة سورية بدلا من 300 ألف، مؤكدة أن هذا التعديل يأتي تلبية لرغبة المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الضرورية للحصول على جواز السفر.

وقالت الوزارة في تعميمها الصادر أمس إنه «حرصا من وزارة الداخلية على تلبية رغبة الأخوة المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الضرورية للحصول الفوري على خدمة جواز السفر.. يستوفى بدل خدمة ورسم بمبلغ وقدره 500000 ليرة سورية». ويسري التعميم اعتبارا من اليوم الأحد ويسلم الجواز لصاحب العلاقة في اليوم نفسه.



ويتيح ذلك فرصة الحصول على جواز دون الحاجة إلى حجز دور عبر «المنصة» الإلكترونية المخصصة لجوازات السفر، والتي اشتكى سوريون ان المواعيد التي حصلوا عليها عبرها بعيدة جدا وبعضهم حصل على مواعيد في عام 2024.

وكانت الوزارة رفعت في 24 من مايو رسوم إصدار الجواز «الفوري» للمرة الثانية من 102 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة سورية، بعد أن أعلنت في 24 من أكتوبر2021 عن استعدادها لإصدار جواز سفر خلال يوم واحد مقابل 100 ألف ليرة.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، في 27 يوليو الماضي، خدمة منح جواز سفر جديد أو تجديده، للمقيمين داخل سوريا، عبر بوابة «مركز خدمة المواطن الإلكتروني»، وذلك بجميع الأشكال (عادي، مستعجل، فوري)، ما حد من تجمع المواطنين أمام فروع الهجرة والجوازات.