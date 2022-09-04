عبدالحميد الخطيب



في إطار من الكوميديا المغلفة برسائل هادفة، قدم نجوم مسرحية «حلالهم دلالهم» عددا من العروض في دولة قطر الشقيقة لمدة اربعة أيام متتالية، بدأت الأربعاء الماضي على مسرح عبدالعزيز ناصر في سوق واقف وانتهت أمس السبت، ونظرا للإقبال الكبير من الجمهور على المسرحية تم تمديد العروض لمدة ثلاثة أيام أخرى (8، 9 ،10 الجاري).



وفي نفس السياق، عبرت الفنانة إيمان الحسيني عن سعادتها بالمشاركة في المسرحية وحماستها لمقابلة الجمهور القطري من خلال نشرها صورة لها وهي تجلس داخل الطائرة أثناء سفرها الى الدوحة وتبدو عليها ملامح الفرح، وظهرت بإطلالة كاجوال باللون الأسود نالت إعجاب الجميع.



جدير بالذكر أن مسرحية «حلالهم دلالهم» تدور أحداثها في إطار اجتماعي حول مجموعة من القضايا الاسرية، وهي من تأليف الكاتب جاسم الجلاهمة، وإخراج عبدالله البدر، وبطولة: زهرة عرفات وأحمد العونان وأحمد إيراج وفهد البناي ومحمد الرمضان وإيمان الحسيني، وعدد آخر من الفنانين.