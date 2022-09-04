القاهرة - سامي عبدالفتاح



قطع نادي الزمالك طريق الشك حول استمرار نجم الفريق وهدافه أحمد سيد «زيزو» مع الفريق في الموسم الجديد بعد أن تواردت الأنباء عن قرب انتقاله إلى «نانت» الفرنسي، حيث نجحت إدارة الزمالك في تجديد عقد اللاعب لمدة 3 سنوات قادمة، مع تعديل عقده بالترضية المالية المناسبة.



ويوما بعد يوم، تتوارد أخبار الميركاتو الصيفي بعد انتهاء الموسم الطويل واستعدادا للموسم الجديد، ومن أنباء هذا الميركاتو، الصفقة التبادلية بين الأهلي ونادي سيراميكا، حيث تم الإعلان عن انضمام صلاح محسن وأحمد ياسر ريان، من الأهلي إلى سموحة، مقابل انتقال اللاعبين شادي حسين ومصطفى سعد (ميسي) إلى الأهلي.



كما أعلن نادي أبها السعودي بشكل رسمي، تعاقده مع اللاعب الدولي الموزمبيقي لويس ميكيسوني على سبيل الإعارة لمدة عام.



وفي حركة تنقلات المدربين، أعلن نادي سموحة التفاوض مع المدرب السكندري طارق العشري المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، لتولي مسؤولية تدريب سموحة خلال الموسم المقبل، وذلك بعد أن قدم مجلس إدارة سموحة الشكر إلى المدرب السابق عبدالحميد بسيوني، القادم أصلا من طلائع الجيش والذي تولى مسؤوليته الفنية المدرب علاء عبد العال.