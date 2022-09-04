قررت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم في السودان حظر التجوال في مدن «الدمازين» و«الروصيرص» بولاية النيل الأزرق ابتداء من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا يوميا، كما أصدرت اللجنة قرارات بمنع التجمعات، وتشكيل لجنة تحقيق من الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة للتحقيق في أسباب تجدد القتال هناك.



كما قررت اللجنة التعامل بحزم وحسم مع أي مظهر من مظاهر الانفلات الأمني، وتجهيز قوات مشتركة والدفع بها لتأمين منطقة الشيخ الأمين والطرق المؤدية لها تحسبا لأي انفلات أمني قد يحدث من بعض المتفلتين لخلق فتنة قبلية بين مكونات المجتمع المحلي المتسامح المتماسك بولاية النيل الأزرق التي شهدت أحداثا مؤسفة مؤخرا، قتل خلالها ما لا يقل عن 18 شخصا وأصيب العشرات.



وكان تجدد النزاع الأهلي في ولاية النيل الأزرق في السودان قد أدى إلى مقتل أكثر من 18 قتيلا، إضافة إلى عدد غير معروف من الجرحى والنازحين.



وكان أكثر من مائة شخص قد قتلوا في مناطق «الدمازين» و«الروصيرص» و«ود الماحي» في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، خلال يوليو الماضي، فيما جرح الآلاف وأحرقت آلاف المنازل، إثر اندلاع نزاع على ملكية الأرض وحق تعيين إدارات أهلية بين المجموعات السكانية في المنطقة.



ووقعت الأطراف الأهلية المتقاتلة مطلع أغسطس الماضي على اتفاقية لوقف الأعمال العدائية تحت رعاية قوات «الدعم السريع»، تضمنت منع خطاب الكراهية، واستعادة الأمن والسلام في المنطقة.



ونصت الاتفاقية أيضا على عقد مؤتمر صلح بين المجموعات التي تسكن الإقليم، يحفظ الأرواح والأموال الخاصة بالمواطنين دون تمييز، وتتعهد خلاله أجهزة الدولة بدعم عمليات السلام والتعايش السلمي، لكن الاتفاقية سرعان ما انهارت وتجدد القتال الخميس الفائت.