طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بفتح تحقيق دولي بوفاة معتقل فلسطيني من الضفة الغربية داخل مستشفى إسرائيلي في ظروف غامضة.



وكان موسى أبو محاميد، من قرية بيت تعمر شرق مدينة بيت لحم، اعتقل في يونيو الماضي من قبل الشرطة الاسرائيلية، ونقل لاحقا إلى مستشفى أساف «هروفيه».



وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة أبو محاميد، وقالت إنه توفي نتيجة «الإهمال الطبي».



ودعا البيان المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف والإفراج الفوري عنهم.



من جهته، ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن أبو محاميد (40 عاما) أصيب بجرثومة داخل السجن بعد اعتقاله وجرى تأخير علاجه حتى تفاقم وضعه الصحي.



وقال النادي إن أبو محاميد الذي يعاني من مشاكل عصبية اعتقل بسبب وجوده في القدس بدون تصريح قبل نحو عام، وجرى نقله إلى المستشفى بداية أغسطس الماضي قبل ان يعلن عن وفاته.



من جهتها، اعتبرت حركة (حماس) وفاة أبو محاميد «جريمة».



وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في بيان إن إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد «انتهاك كافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتتصرف بمنطق البلطجة».