ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 0.08 في المئة إلى مستوى 0.308 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.51 في المئة ليبلغ 0.306 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.47 في المئة إلى مستوى 0.354 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.314 دينار والين الياباني عند 0.002.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.