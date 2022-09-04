عبدالعزيز الفضلي

بكل همة ونشاط استكملت اليوم المدارس الأجنبية دوام طلبتها في العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 حيث انتظم طلبة المدارس البريطانية والأميركية منذ الساعة السابعة والنصف صباحاً في مقاعد الدراسة وبشكل اعتيادي بعدما سبقتهم المدارس الهندية والباكستانية والفيليبينية في الدوام الأسبوع الماضي.

ورغم عودة الحياة لطبيعتها بعد توقفها عامين بسبب جائحة كورونا غير أن الإدارات المدرسية لازالت ملتزمة بالاحترازات الصحية مع التقيد بتعليمات لبس الكمامات للطلبة والتأكد من حرارة الطالب بوجود الجهاز الحراري .