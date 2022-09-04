محمد هايف: من علامات تأخر الدولة وترهل مؤسساتها اصطفاف المواطنين طوابير على النواب

لا يمكن حل القضايا الإسكانية والصحية والخدمات إلا بمحاربة الفساد وإصلاح النظام الإداري في الدولة

فرج الخضري: الفساد اخترق جميع مؤسسات الدولة وفئة قليلة جشعة تسيطر على مدخرات وثروات الوطن

فوزي الصقر: نطالب بإسقاط القروض وزيادة الرواتب بما يتناسب مع الغلاء المعيشي

سن تشريع جزائي على كل من تسوّل له نفسه بالتلاعب برفع الأسعار

أحمد عسكر: سنسعى لإيصال طموحات الشباب من تحت قبة عبدالله السالم

متعب عايد: سنتقدّم ببرنامج إصلاحي سياسي متكامل ليكون بداية للإصلاح في كل قطاعات الدولة

لا يمكن البدء بعملية الإصلاح السياسي إلا بوجود قانون انتخابي يحقق العدالة بين جميع الناخبين

من جانبه قال النائب السابق والمرشح محمد هايف، نحن مقبلون على مجلس أمة يننتظر منه الكثير وشعارنا كما بدأنا منذ أول انتخابات عام 2008 هو المحافظة على الهوية الإسلامية، مشيرا إلى أنه يوجد قضايا ملحة ومهمة في الشارع الكويتي منها القضايا الإسكانية والصحية والخدمات والإصلاح القضائي والأساس في ذلك كله هو محاربة الفساد وإصلاح النظام الإداري في الدولة لأن كل هذه القضايا لا يمكن إصلاحها وتطويرها إلا بمحاربة الفساد وإصلاح النظام الإداري.

وتابع: فإذا كان النظام الإداري الفاسد لا يمكننا التقدم خطوة في أي مجال، لذلك فتح ملفات الفساد هي من أهم الخطوات التي يجب على الحكومة أن تقوم بها وعلى النواب فتح هذه الملفات ومراقبة الأداء الحكومي بهذا الجانب، فإذا كنا ننشد الإصلاح فإن أولى درجات سلم الإصلاح وهو محاربة الفساد وإصلاح النظام الإداري على جميع المستويات .

وقال: إن من علامات تأخر الدولة وترهل مؤسساتها أن المواطنين يصطفون طوابير ويزدحمون على النواب وهذه ليست من وظيفة النائب وإنما وظيفة الوزير والوكيل والمدراء الذين أغلقوا أبوابهم وتركوا المواطنين يترددون على دواوين النواب.

من جانبه قال المرشح عن الدائرة الرابعة فرج الخضري: انطلاقا من النطق السامي لصاحب السمو الأمير ببدء مرحلة جديدة من خلال إجراء الانتخابات وطلب من المواطنين أن يحسنوا الاختيار إلى جانب الإجراءات الأخرى التي قامت بها الحكومة كأن يكون التصويت من عبر البطاقة المدنية وعملية إيقاف المال السياسي هذا كله جاء لمساعدة المواطنين في الفترة المقبلة وأن يبدأوا بعملية الإصلاح ووضع قطار الإصلاح على السكة لمواجهة الفساد الذي للأسف استشرى في البلاد واخترق السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وتابع: للأسف هذه المافيات اخترقت جميع وزارات الدولة وأصبحت فئة قليلة جشعة تسيطر على مدّرخات وثروات الوطن، مشيرا إلى أن هذه الفئة دمرت المجتمع الكويتي وأهدرت ثرواته والآن المواطن يتحسر على ثرواته ووطنه.

وقال إن العالم بأجمعه يتمتع بثروات البلاد ، في حين نجد المواطنين فقراء ومديونين والسجون مليئة بالمديونين الكويتيين وفوق ذلك كله تريد الدولة فرض الضرائب وتلغي الدعومات فلا يجوز أن تملك الدولة المليارات وفيها مواطن فقير ومديون.

بدوره قال المرشح فوزي الصقر إنه تقدم للترشح للانتخابات البرلمانية كمرشح مستقل، مشيرا إلى ان هدفه بذل الجهد لمرحلة الإصلاح.

وقال: اهتمامي ينصب على الأمور الداخلية لتحسين الأوضاع المعيشية والمطالبة بإسقاط القروض وزيادة الرواتب بما يتناسب مع الغلاء المعيشي كما أطالب بسن تشريع جزائي على كل من تسول له نفسه بالتلاعب برفع الأسعار على جميع السلع التجارية كما نطالب بزيادة القبول لأبنائنا الطلبة لتكملة دراساتهم الجامعية في البلاد وتسهيل وتسريع التوظيف الحكومي.

وتابع: يجب وضع استراتيجية واضحة ومحددة في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد للوصول إلى ما يطمح إليه المواطن الكويتي والحفاظ على الأمن والاستقرار.

من ناحيته قال المرشح عن الدائرة الثالثة أحمد عسكر، اليوم أنا متواجد هنا لوجود الكثير من القضايا والملفات العالقة من غير حلول فدول الخليج تجاوزتنا في جميع المجالات ونحن حتى الآن نعتمد على مصدر دخل واحد هو النفط وننسى أن لدينا طاقات شبابية وموارد بشرية جبارة كما لدينا كفاءات ومواهب نستطيع أن نستغلها لتطوير بلادنا ولكن للأسف أصبحنا بيئة طاردة للمبدعين حيث أن الدول المجاورة تستقطبهم لتطوير هيئاتها ومؤسساتها.

وقال: لدينا حلول وبدائل جذرية لانتشال البلاد وأنا هنا لإيصال طموحات الشباب من تحت قبة عبدالله السالم، مشيرا إلى انه وبفضل أهل الكويت سننهض بالبلاد في جميع المجالات.

المرشح عن الدائرة الرابعة متعب عايد قال في تصريح للصحافيين: مرت الكويت خلال الفترة الماضية بمرحلة سياسية سيئة سيطرت فيها منظومة الفساد على جميع مفاصل الدولة وأشغلت الشارع بتأزيم مفتعل من أجل مصالحها، ونحن سنتقدم ببرنامج إصلاحي سياسي متكامل لأننا نعلم أن هذا البرنامج هو بداية الإصلاح لكل قطاعات الدولة من صحة وتعليم و"بدون" وتوظيف وتنمية، مشيرا إلى أنه لا يمكن البدء بعملية الإصلاح السياسي إلا بوجود قانون انتخابي يحقق العدالة بين جميع الناخبين وجميع الدوائر ولذلك سنسعى لتغيير قانون الانتخاب.

وتابع: كذلك لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي إلا بالإيمان التام بالدتسور ولوائحه وتطبيقه من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعيا إلى إلغاء جميع القيود على الحريات لأننا لا يمكن أن نكون في بلد ديمقراطي توجد فيه قوانين مقيدة للحريات.