أحزنت الممثلة العالمية جين فوندا جمهورها و محبيها بإعلانها خبر إصابتها بمرض السرطان.

وكانت قد أعلنت جين الخبر الحزين على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت إصابتها بمرض سرطان الخلايا اللمفاوي.

وكتبت: "لدي شيء شخصي أريد مشاركته، لقد تم تشخيصي بمرض ليمفوما اللاهودجكين وبدأت العلاج الكيمياي.. هذا سرطان قابل للعلاج للغاية.. 80% من الناس على قيد الحياة، لذلك أشعر بأنني محظوظة جدًا".

وتابعت: "أنا محظوظة أيضًا لأن لدي تأمين صحي وإمكانية الوصول إلى أفضل الأطباء والعلاجات.. أدرك، وهو أمر مؤلم، انني محظوظة في هذا، تقريبًا كل أسرة في أميركا كان عليها أن تتعامل مع السرطان في وقت أو آخر، والكثير منهم لا يحصلون على الرعاية الصحية الجيدة التي أتلقاها، وهذا ليس صحيحا".