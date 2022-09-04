تعزيزاً لدورها الخيري والتنموي في خدمة المجتمع ودعم المحتاجين، أطلقت مبرة العوازم الخيرية مجموعة من المشروعات الإنسانية المتنوعة، لدعم الفئات المحتاجة داخل الكويت.

وقال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس: إن المشروعات التي أطلقتها المبرة تنطلق من دوافع الاحتياج الشديد لدى فئات مجتمعية ضاقت بها سبل العيش، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تعزز مفهوم التراحم والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد.

وأشار البسيس إلى أن تلك المشروعات التي جرى إطلاقها تتمثل في دعم المرضى المحتاجين بالأدوية، ومشروع إعانة الغارمين، وكذلك مشروع ترميم المساجد، وتوزيع المصاحف، بالإضافة إلى مشروع سقيا الماء داخل الكويت والذي يستهدف توزيع المياه المبردة في المساجد وأماكن التجمعات الخاصة بالعمالة والمارة.

مؤكداً أن شعار المبرة "عطا حتى يعم الخير" ينسجم مع تلك المشروعات بتنوعاتها المختلفة، التي تستهدف إعانة الفئات والأسر المتعففة داخل الكويت.

ودعا البسيس أهل الخير إلى المسارعة في دعم تلك المشروعات بصدقاتهم وزكواتهم، دعماً للفقراء والمساكين، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل هذه الصدقات في موازين حسناتهم وأعمالهم.