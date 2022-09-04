بدر السهيل

تقدم 32 مرشحا ومرشحة بينهم 3 مرشحات (اليوم) الأحد إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل، ليصل إجمالي المرشحين في الأيام السبعة الأولى إلى 322 مرشحاً ومرشحة ( مع تنازل مرشح واحد) ليصبح (صافي) عدد المرشحين 321، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور في اليوم السابع 29 مرشحا، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث 3مرشحات.

وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى نهاية اليوم السابع 300 مرشحاً فيما بلغ عدد المرشحات 21 سيدة.

وتقدم في الدائرة الأولى 3 مرشحين ذكور ليصبح إجمالي المرشحين فيها حتى نهاية اليوم السابع 43 مرشحاً من بيهم مرشحة واحدة، فيما تقدم 3 مرشحين في الدائرة الثانية من بينهم مرشحتان ليصبح إجمالي المرشحين فيها 55 مرشحاً ومرشحة من بينهم 7 سيدات، في حين تقدم مرشحين ذكور في الدائرة الثالثة اليوم السابع ، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة حتى انتهاء اليوم السابع 46 مرشحاً ومرشحة من بينهم 7 مرشحات، وتقدم 13 مرشحاً في الدائرة الرابعة ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة الرابعة حتى نهاية اليوم السابع 88 مرشحاً ومرشحة من بينهم 4 مرشحات، أما الدائرة الخامسة، فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم السابع 19 مرشحين، من بينهم مرشحة واحدة ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 89 من بينهم مرشحة واحدة فقط.

وأصبح إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس 321 مرشحاً ومرشحة من بينهم 21 سيدة بعد تنازل مرشح واحد في الدائرة الأولى.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم السابع النواب السابقون شعيب المويزري ود. عبيد الوسمي ومحمد هايف وفرز الديحاني وناصر المري.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر المقبل.