في إطار إحكام الرقابة على تداول الأدوية، أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتحرير عدد من المخالفات الجسيمة، بعد إجراءات التفتيش والرقابة على 21 صيدلية في محافظة الجهراء، وذلك عبر حملة تفتيش مبكرة ضمّت 7 فرق من إدارة تفتيش الأدوية، مبينه أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وإلى ذلك تتواصل الحملات المكثفة لإدارة تفتيش الأدوية بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية لمتابعة تنظيم أوضاع صيدليات القطاع الأهلي، وتطبيق الأوضاع المقررة في قانون مزاولة المهنة ، والقرارات المنفذة له، إيمانا بأحقية المواطن بالحصول على الدواء وفق معايير الجودة.