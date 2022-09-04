مريم بندق

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أن الترشيحات للتوظيف مستمرة وقرارات تعيين المرشحين تصدر وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية.

وكشفت المصادر عن ان الوزارات لا تعلم حتى الآن أعداد الدرجات الوظيفية الجديدة المعتمدة لها لتعيين الخريجين الجدد لارتباط ذلك بإقرار ميزانية الدولة.

وأشارت إلى ان هذه الخطوة لن تتم قبل نوفمبر المقبل تقريبا بعد اقرار الميزانية .

وربطت المصادر ذلك بتأجيل بعض الوزارات قرارات تعيين الخريجين الجدد بعد ان قامت بشغل كل الدرجات الوظيفية التي خصصت لها السنة المالية المنتهية.

واستدركت قائلة: اما الوزارات التي مازالت لديها درجات فتصدر قرارات التعيين فور انجاز المرشحين للعمل إجراءات التعيين.