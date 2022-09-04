مريم بندق

قالت مصادر مختصة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن طلب العسكريين في وزارة الدفاع والحرس الوطني والإطفاء اعتماد صرف المكافأة الأمامية لهم على أساس فئة عالية الخطورة يستند إلى كونهم أعضاء في المجلس الأعلى للدفاع جنبا إلى جنب مع أقرانهم العاملين في وزارة الداخلية الذين صرفوا المكافأة على أساس فئة عالية الخطورة.

واوضحت انهم قدموا طلبا إلى مجلس الوزراء وطلبا آخر إلى ديوان الخدمة المدنية يستند إلى أنه لا يجوز التفرقة بينهم وبين العسكريين العاملين في وزارة الداخلية وأن تصرف المكافأة لهم أسوة بالعاملين في وزارة الداخلية .

وبينت المصادر ان القانون الصادر عن مجلس الأمة لم يتضمن تصنيفا لصرف المكافأة سواء متوسطة الخطورة أو عالية الخطورة لأي وزارة أو جهة حكومية واشترط القانون كتابة التعهد إلى جانب اعتماد ضوابط أخرى، فضلا عن اعتماد الميزانية البالغة 600 مليون دينار.

وذكرت المصادر أن قرار الموافقة على اعتماد طلب العسكريين بالصرف لهم على أساس فئة عالية الخطورة اختصاص حكومي بحت من اختصاص مجلس الوزراء اذا ارتأى المجلس ذلك.