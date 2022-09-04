أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في غزة ، اكتشاف أرضيات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي في القطاع.



وقال وكيل الوزارة محمد خلة ، خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن الاكتشاف الجديد تم في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ويؤرخ للحضارة الفلسطينية وتعزيز حفظ الموروث الثقافي التاريخي.



وذكر خلة أنه تم تنفيذ مشاريع تنقيب أثرية كبرى شملت افتتاح الكنيسة البيزنطية في شمال غزة بعد صيانتها وترميمها وجعلها كمزار سياحي تستقطب الوفود الأجنبية والمحلية.



ونوه إلى أن الطواقم الفنية أنجزت توثيق كافة المقتنيات واللقى الأثرية في السجل الوطني للحفاظ عليها وإعداد بطاقات إلكترونية، وشهادات ميلاد خاصة بها، والتي تجاوزت عشرات الآلاف من القطع الآثرية.



والعصر البيزنطي أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو بيزنطة دولة مسيحية امتدّت من العصور القديمة المتأخرة وحتى نهاية العصور الوسطى وقد استمرت لأكثر من ألف سنة حتى سقطت بيد الدولة العثمانية عام .1453