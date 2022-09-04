تخطت إيرادات فيلم "خطة مازنجر" المليون الأول في شباك تذاكر الموسم السينمائى، وذلك منذ طرحه في دور العرض يوم 25 أغسطس الماضي، حيث حظى الفيلم بإقبال جماهيري خاصة أنه يعيد للأذهان شخصية "مازنجر" الشهيرة والتي تم تقديمها في المسلسل الكارتوني الذي حمل نفس الاسم.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس ، حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، ومن تأليف وليد خيري ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.

ويحكى فيلم "خطة مازنجر" عن مجموعة من الأصدقاء يقرروا عمل خطة لخطف وطلب فدية ولكن على طريقة مازنجر وأفروديت ؟!، وذلك مع ظهور العديد من الشخصيات الكارتونية الشهيرة مثل سوبر ماريو، سبايدر مان وغيرها وذلك في إطار كوميدي اجتماعي لا يخلو من الساسبنس.

يذكر أن الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم يغنيها المطرب عمر كمال بمشاركة مازن المصري، وتحمل اسم "اليوم يومك" ومن كلمات منه عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيي، توزيع هاني محروس.