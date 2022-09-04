قام بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بتطويب البابا يوحنا بولس الأول في مراسم بساحة القديس بطرس في روما .



وقد تولى يوحنا بولس الأول، الذي ولد عام 1912 في شمال إيطاليا، الكرسي البابوي في آب/أغسطس 1978، وتوفي بعد 33 يوما عن عمر يناهز 65 عاما.



وقد أثيرت تكهنات بشأن وفاته منذ ذلك الحين، ولكن ستيفانيا فالاسكا، المسؤولة بالفاتيكان قالت في مؤتمر صحفي مطلع هذا الاسبوع إن جميع الوثائق والأدلة الطبية تشير لاصابته بأزمة قلبية.



استوفى البابا يوحنا بولس الأول آخر شرط للتطويب عندما اعترف البابا فرنسيس بحدوث معجزة عندما استعادت طفلة مريضة / 11 عاما/ في بوينس آيريس صحتها عقب أن قام قس بالدعاء للبابا يوحنا .