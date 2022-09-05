قبل ان ينتهي الصيف فعليا، بدأ بعض السوريين باكرا الاستعداد للشتاء بالبحث عن بدائل للمازوت للحصول على قليل من الدفء، خوفا من تكرار سيناريو العام الماضي، حيث عاشت معظم الأسر على الوعود بتوزيع المازوت إلا أنهم لم يحصلوا على مخصصاتهم التي لا تكاد تكفيهم بضعة ايام حتى في حال تمكنوا من الحصول عليها. ولعل ما دفع الكثيرين الى البحث عن خيارات أخرى، ما أكدته مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية لصحيفة «الوطن» أنه حتى الآن لا يوجد أي معلومات عن موعد البدء بالتسجيل على مازوت التدفئة.



ولما كانت الكهرباء حالها كحال المازوت من حيث الندرة وزيادة ساعات التقنين التي تصل الى ست ساعات مقابل ساعة أو نصف ساعة وصل في كثير من المناطق، يصبح الحطب على رأس قائمة البدائل التي يلجأ اليها السوريون. لكن يبدو انه حتى الحطب سيدخل في بازار الاسعار الجنونية على غرار مختلف السلع، إذ وصل سعر الطن منه في دمشق إلى أكثر من مليون ومائتي الف ليرة، أما في المحافظات التي تكثر فيها الغابات كمنطقة حماة فتراوح سعر الطن بين 300 و500 ألف ليرة، مع توقعات بازدياد هذه الاسعار مع ازدياد الطلب.



في هذا السياق بين أمين سر جمعية حماية المستهلك عبدالرزاق حبزه في تصريح لـ«الوطن» أن شح المازوت خلال العام الماضي كان درسا للمواطن، حيث تسبب عدم التزام وزارة النفط بتوزيع المازوت إلى ازدياد نسبة أمراض الشتاء بشكل كبير، لذلك أصبح يلجأ إلى البدائل إما عن طريق شراء الحطب أو تخبئة ما يلتقطه من الشوارع والأزقة من كرتون ومواد بلاستيكية ضارة وملوثة للبيئة، لافتا إلى أن هذا الواقع أدى إلى انتشار صناعة خاصة لمدافئ الحطب الموجودة في الأسواق والتي تضاعفت أسعارها بسبب ازدياد الطلب عليها.