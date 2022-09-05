أعلنت هواوي عن توافر الجهاز اللوحي الرائد الأنيق والاحترافي كليا، HUAWEI MatePad Pro على الموقع الرسمي لهواوي وتجار التجزئة المحددين في الكويت، حيث يجمع الجهاز الجديد بين تجربة الترفيه المطلقة وميزات الإنتاجية على المستوى الاحترافي.

ويتميز الجهاز الجديد بأفضل شاشة عرض تم استخدامها على أجهزة هواوي اللوحية، كما أنه يوفر العديد من ميزات الإنتاجية المحسنة، بما في ذلك مؤتمرات ومكالمات الفيديو شبيها بالحاسوب الشخصي وميزة مضاعف التطبيقات - App Multiplier التي تمت ترقيته حديثا والنوافذ المتعددة - Multi-Window لإنجاز تعدد المهام بشكل أكثر كفاءة.



ويتوافر جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي بشاشة OLED HUAWEI FullView مقاس 11 بوصة مع حواف نحيفة جدا تبلغ 4.2 مم، ونسبة شاشة إلى جسم عالية تبلغ 92%. تدعم الشاشة معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، التي توفر تجربة بصرية سلسة بعمق ألوان 10 بت.