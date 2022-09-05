أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على إصدار مجموعة من الأوامر التغييرية لعقود تابعة لشركة نفط الكويت، وذلك في خطوة للحفاظ على تسيير الأعمال في الشركة لحين صدور موافقات على طرح وترسية المناقصات الجديدة، وتمت الموافقة على صدور أوامر تغييرية على بند التكويت لتغطية تكاليف العمالة الوطنية خلال فترة التمديد.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «نفط الكويت» طلبت التمديد الأول لعقد تقديم خدمات الصيانة لأنظمة مكافحة الحريق لمناطق الجنوب والشرق والتصدير والبحرية والأحمدي التابعة، والمبرم مع الشركة الوطنية للخدمات البترولية لمدة 12 شهرا اعتبارا من 1 سبتمبر الجاري حتى 31 أغسطس 2023 وذلك لضمان استمرار تقديم خدمات الصيانة لأنظمة مكافحة الحريق.

ووافق الجهاز المركزي للمناقصات على طلب إصدار الأمر التغييري الثامن بزيادة مبلغ إجمالي قدره 9.5 آلاف دينار لبند التكويت، وذلك لتغطية تكاليف العمالة الوطنية خلال فترة التمديد.



كما وافق الجهاز على طلب إصدار الأمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ إجمالي قدره 803 آلاف دينار ما يعادل نسبة 1.37% على قيمة عقد مناقصة إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال المتصلة بها في منطقة جنوب وشرق الكويت المبرم مع شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات اعتبارا من تاريخ توقيع الأمر التغييري حتى انتهاء العقد.



ووافق الجهاز على طلب التمديد الثاني لعقد تقديم خدمات صيانة للمعدات والأنظمة الميكانيكية وأنظمة تبريد الهواء في مستشفى الأحمدي الجديد المبرم مع شركة فدان للتجارة العامة والمقاولات لمدة 12 شهرا اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل حتى 30 نوفمبر 2023 على أن تكون الأشهر الستة الاولى متواصلة والأشهر الستة المتبقية على أساس شهر بشهر بمبلغ قدره 1.3 مليون دينار وإضافة مبلغ قدره 201 ألف دينار من المبلغ الاحتياطي الخاص بالتكويت ليصبح المبلغ الإجمالي لطلب التمديد 1.5 مليون دينار لحين الانتهاء من إجراءات ترسية المناقصة الجديدة.