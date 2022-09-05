تبديد أوهام عن التهاب الكبد



أعلنت البروفيسورة تاتيانا بولينينا، رئيسة قسم أمراض الجهاز الهضمي في كلية الطب بالمركز الطبي الأوروبي، أن 80% من حالات التهاب الكبد تتطور من دون أعراض.

وتشير البروفيسورة في حديث لصحيفة «إزفيستيا» إلى أن التهابات الكبد تسببها الفيروسات، وأخطرها هي التهاب الكبد الفـــيروســي B وC اللذان ينتقلان عبر الدم وسوائل الجسم.



وتضيف: هناك أسطورة منتشرة تفيد بأن الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة غير صحيح يصابون بالتهاب الكبد. ولكن هذا غير صحيح.

لأن التهاب الكبد B وC ينتقلان عن طريق الدم، وكل شخص معرض لخطر الإصابة بالمرض، عن طريق الحقن، وعمليات التجميل، بما فيها عمليات تجميل الأظافر والوشم وغيرها، وكذلك عن طريق حقن المخدرات في الوريد ومن الأم لطفلها.



وتقول: «يمكن الإصابة بعدوى المرض في عيادة طب الأسنان، إذا لم تكن الأجهزة والمعدات المستخدمة معقمة جيدا، خاصة وأن لفيروس التهاب الكبد С مقاومة عالية.

كما يمكن الإصابة بالمرض خلال عملية نقل الدم وهذا في الوقت الحاضر نادر جدا. ويمكن أن ينتقل المرض خلال الولادة 5-10%، ولكن ترتفع هذه النسبة إلى 14-16% إذا كانت الأم تعاني من مرض نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الوبائي».



وتقول: «لا ينبغي بأي حال من الأحوال تأجيل معالجة التهاب الكبد الوبائي، حتى لمدة عام، لأن التأخير في مكافحة التهاب الكبد الوبائي С، يسارع انتشار العدوى.

ووفقا للتوصيات الأوروبية، يمكن علاج التهاب الكبد C باستخدام عقاقير خالية من الإنترفيرون - الأدوية المضادة للفيروسات المباشرة (في شكل أقراص)». وتضيف: ومع أن التهاب الكبد الوبائي С قابل للعلاج تماما، إلى أنه لا يزال مرضا خطيرا من الناحية الاجتماعية.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»