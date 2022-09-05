بيروت - عامر زين الدين



دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي ابي المنى، المراجع السياسية وكافة المسؤولين إلى العمل الإنقاذي المشترك حفاظا على لبنان وصونا للدولة وحماية للناس بعدما وصلت البلاد الى الحضيض، كما دعا المرجعيات الروحية للقيام بالدور الروحي والأخلاقي والوطني المطلوب ورفع النداء الواحد لأجل البلد.



وقال في كلمة ألقاها في بلدة معاصر الشوف: «إن رسالتنا كرؤساء روحيين اخلاقية وروحية ووطنية واحدة، واذا كنا نحمل الرؤساء والمسؤولين المسؤولية السياسية عما آلت اليه أوضاعنا وإنقاذ الوطن، فإنما نتحمل نحن ايضا في الجانبين الروحي والاخلاقي مسؤولية عدم التخلي عن دورنا المطلوب، وبأن نوحد أصواتنا وإراداتنا وسواعدنا لكي يكون نداؤنا واحدا لأجل انقاذ وطننا، فكفى استهتارا بالبلد وقد وصل الى الحضيض وبالناس الذين يعانون ما يعانونه بمعيشتهم وحياتهم اليومية».



وتابع: «عندما نقول إنه لا خوف على الجبل فإنما على الوطن ايضا الذي يتطلب من الجميع إرادات العمل المخلصة والواعية والمسؤوليات المشتركة والرؤى الحكيمة، الا ان الجبل باعتباره المؤسس للكيان اذا كان هو بخير فلبنان يكون بخير ايضا.

لقد دعوت بالأمس القريب أبناء الطائفة الى التماسك والعمل الجامع والمساعدة بنهضة المؤسسات، فمن أجل أن نكون أقوياء مع شريكنا في الوطن، نتصافح بعزم على طريق بناء الوطن من جديد، مؤكدين انه لا يمكن لأحد التخلي عن هويته الروحية او الوطنية، ولكن المطلوب هو التشارك والتكامل لبناء الوطن، وكما أن التربية تبدأ من العائلة كذلك بناء الوطن يبدأ من البناء الداخلي في كل مجتمع وعائلة روحية».