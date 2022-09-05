بيروت - منصور شعبان



قال البطريرك الماروني بشارة الراعي إن «طرح الشغور الرئاسي، أمر مرفوض من أساسه»، مضيفا ان: «انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية هو المطلوب الأوحد».

واعتبر، في عظة الأحد أمس، أن «الكلام عن شغور رئاسي محصور دستوريا باستقالة الرئيس أو وفاته أو سبب قاهر، فالمادة 73 تتجنب الشغور بانتخاب الخلف قبل انتهاء الولاية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر». وتابع: «المادة 74 تتفادى الشغور المسبب بالوفاة أو الاستقالة أو سبب آخر غير متوقع بالدعوة إلى انتخاب الخلف فورا».



ومضى قائلا: «في الحالة الحاضرة يجب تطبيق المادة 73. ولذا بات من واجب القوى السياسية الاتفاق على شخصيتين أو شخصية تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكررة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت».



ولفت الى أن «التلاعب برئاسة الجمهورية هو تلاعب بالجمهورية نفسها، وحذار فتح هذا الباب»، مشيرا الى أن «البطريركية المارونية، المعنية مباشرة بهذا الاستحقاق وبكل استحقاق يتوقف عليه مصير لبنان، تدعو الجميع إلى الكف عن المغامرات والمساومات وعن اعتبار رئاسة الجمهورية ريشة في مهب الريح تتقاذفها الأهواء السياسية والطائفية والمذهبية كما تشاء، إن رئاسة الجمهورية هي عمود البناء الأساس الثابت الذي عليه تقوم دولة لبنان. وإذا تم العبث في هذا العمود، فكل البناء يسقط».



بدوره، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران إلياس عودة، قال في عظة الأحد: «نعاني من اللامسؤولية وانعدام الأخلاق وقلة الإيمان. نعاني من عدم السعي نحو الصلاح.

نعاني من الاستهتار وعدم المحاسبة، ما يدفع مثلا بعض المتعهدين والمسؤولين عنهم إلى التغاضي عن الطرقات المظلمة والمفخخة بالباطون والحفر، جاعلين إياها مصيدة تخطف الشباب وتيتم الأطفال وتكسر قلوب الأهل والإخوة.

نأسف أن الشباب يهتفون بأرواحهم ودمائهم فداء لزعماء لا يتألمون لمعاناة البشر، بدل وضع كامل ثقتهم برب سفك دمه على الصليب من أجل خلاصهم».



وأضاف: «نأسف أن الشباب يهاجرون، عوض السعي إلى إنقاذ وطنهم».