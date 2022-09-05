محمود عيسى



توقع تقرير صادر عن شركة اندستري ARC للأبحاث أن يصل حجم السوق العالمي لمواد التغليف المستدامة إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2026، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1% خلال الفترة بين عامي 2021 و2026، ويعزى النمو إلى زيادة الطلب على صناعات الاستخدام النهائي مثل الأغذية والمشروبات والأدوية.



ونقل موقع نيوزواير عن التقرير قوله إن ظهور مواد تغليف مستدامة وقابلة لإعادة التدوير من شأنه أن يعزز فرص نمو سوق التغليف الصناعي العالمي، وتقدم الشركة في أحدث تقرير لها تحليلا كاملا للسوق وشرائحه الرئيسية وعوامل النمو والاتجاهات والعوامل المحركة للسوق والتحديات واللاعبين الرئيسيين وغير ذلك.



ومن النواحي الرئيسية التي انطوى عليها التقرير:



1 - إن منطقة آسيا والباسيفيك تهيمن على سوق التغليف الصناعي، بسبب ازدهار صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات الكيماوية في تلك المنطقة.

وتعتبر زيادة دخل الفرد مصحوبة بالنمو السكاني القوي من العوامل الرئيسية التي تدفع صناعة الأطعمة والمشروبات والصناعات الكيماوية في منطقة آسيا والباسيفيك.



2 - إن تسارع جهود الأبحاث والتطوير في جميع أنحاء العالم أدى إلى تحقيق تقدم تكنولوجي، والذي بدوره سيتولى زمام القيادة في هذه الصناعة المهمة خلال فترة التوقعات.

ويعد اختراع البلاستيك الحيوي المستخرج من مشتقات السكر مثل النشا والسليلوز وحمض اللاكتيك أحد أبرز الأمثلة في هذا المجال.



3 - علاوة على ذلك، أصبح استخدام الروبوتات في التغليف الصناعي معتمدا بشكل متزايد على الاتمتة على نحو يتوقع معه أن يفتح مجالات ونطاقات جديدة في السوق خلال السنوات القليلة المقبلة.



التحليل القطاعي



1 - احتل البلاستيك الحصة الكبرى في سوق التغليف الصناعي في عام 2020، حيث يعتبر من أكثر أنواع المواد استخداما في التغليف الصناعي نظرا للعديد من المزايا مثل خفة الوزن والمتانة عند مقارنته بالمواد الأخرى مثل الخشب والزجاج.



2 - استحوذت حاويات السوائب الوسيطة حصة كبرى في سوق التغليف الصناعي في عام 2020 لتصبح معيارا في صناعة التعبئة والتغليف الصناعي باعتبارها الخيار الأكثر شيوعا واستخداما أمام الشركات في جميع أنحاء العالم.



3 - احتلت صناعة الأغذية والمشروبات الحصة الأكبر في سوق التغليف الصناعي وهي تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.3%.

ونتيجة التخوف من الإغلاق، زادت مبيعات الضروريات اليومية من السلع الاستهلاكية والأطعمة الطازجة من خلال التجارة الإلكترونية والمنصات عبر الإنترنت، ما أدى إلى زيادة الطلب على حلول التعبئة والتغليف الصناعية وحاويات المواد السائبة.



4 - احتلت منطقة آسيا والباسيفيك أكبر حصة في سوق التغليف الصناعي في عام 2020 بنسبة تصل إلى 38% نظرا لتعاظم الطلب من صناعة تغليف المواد الغذائية في المنطقة.

وبلغت مبيعات التجزئة من الحبوب والنفط والأغذية في الصين 499.63 مليار يوان (حوالي 70.41 مليار دولار) بزيادة 13.8% عن العام السابق، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.



5 - وفقا لوزارة الزراعة الأميركية، بلغت القيمة الإجمالية لجميع مبيعات التجزئة للأغذية والمشروبات في اليابان 479.29 مليار دولار في عام 2018، بزيادة إجمالية قدرها 2.3%.



6 - ويتوقع أن تسجل هذه الصناعة في الهند نموا كبيرا لتصل الى 205 مليارات فرانك فرنسي بحلول عام 2025 وفقا للبرنامج السويسري للشركات الصغيرة والمتوسطة.