محمد الجلاهمة

شن رجال السجن المركزي حملة جديدة، على عنابر السجن المركزي وتحت إشراف وكيل قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبد الله سفاح حملة اليوم الأحد أسفرت عن ضبط مخدرات وأدوات حادة وهواتف وشواحن اخفيت بطرق مبتكرة داخل عنابر. وكانت المضبوطات عبارة عن (٦) هواتف نقالة و(٤) سماعات سلك و(٢) سماعة بلوتوث و(٨) أسلاك شحن وراس شحن وعدد (٧) ضبطيات مخدرات و (٢) فلاش ميموري وعدد (٣) سكاكين و جهاز مقوي سيرفس وجهاز هاردسك

و (٢) مطارة تحتوي على شحن، وعدد(١٠) شرائح اتصال ونباطة، وتم تحريز المضبوطات وإحالتها إلى الاختصاص .