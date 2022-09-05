- عنود العنزي تسجّل ترشحها عن "الثالثة": المواطن الكويتي لا يعيش برفاهية ويجب النهوض بالمستوى المعيشي..وسأمثّل المرأة الكويتية المثقفة
- عبدالرحمن الشمري مترشحا عن "الثانية": في حال وصولي للبرلمان سأعمل على فك الارتباط بين وزارة الاسكان وبنك الائتمان وسأدعوا لمشاركة المطوّر العقاري مما يعود بالنفع على المواطن الكويتي
- فكرة التوجة للبناء العمودي جيدة ولكن التنفيد سيئ بشقق جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات
- نايف السور يترشح عن "الرابعة": يجب أن تكون تنمية الكويت والقضية الإسكانية من أهم الأولويات بالمرحلة المقبلة وقضية "البدون" لابد من وضع حل عادل لهذه الفئة المظلومة ومنهم الشهداء ومن ضحّى وخدم الوطن
- خالد الشليمي مترشحا عن "الرابعة": علينا أن نُحسن الاختيار فالكويت بحاجة لرجالها الصادقون المخلصون .. ونتفاءل بمرحلة جديدة قادمة نحو الإصلاح وتحقق طموحات الشعب الكويتي
- أحمد أرشيد مترشحا عن "الرابعة": سأطالب بإسقاط القروض ومنح كل رب أسرة 50 ألف دينار حتى لا يضطر لأخذ قرض مرة أخرى
- محمد الراجحي يترشح عن "الرابعة": رفضنا التجاوز على الدستور واعتصمنا مع النواب خارج المجلس وبعد دعوة سمو الأمير للحوار الوطني استجبنا لندائه وشاركنا في الحكومة