مريم بندق

برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية اليوم.

ويطلع المجلس على عدة تقارير مرفوعة من اللجان الوزارية لعل أهمها متابعة أعمال الفرق المختصة بأعمال الانتخابات.

وستتم إحاطة المجلس بالجهود التي تتم الآن للتدقيق على المعلومات المقدمة من المرشحين الذين تم تسجيلهم رسميا لمعرفة مدى انطباق شروط الترشح عليهم.

ويتوقع أن يعتمد المجلس تعيين قياديين جدد، فضلاً عن كل الأمل في حسم المكافأة الأمامية للعسكريين في وزارة الدفاع والحرس الوطني والإطفاء، وتوجيه الوزارات التي لم تصرف حتى الآن إلى سرعة انجاز إجراءات الصرف، إلى جانب البت في طلبات أصحاب التظلمات.

ولا يحتاج الأمر القول بأن إنجاز الحكومة المتطلبات الشعبوية الحياتية للمواطنين مما لا تحتاج لتعديل التشريعات يضاعف رصيدها الشعبي لدى جميع شرائح المجتمع.