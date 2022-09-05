كشف خبير سيارات، خطأ شائعا يرتكبه العديد من السائقين، عند إيقاف السيارة، في فيديو لاقى رواجا كبيرا.

وطرحت امرأة على فيديو "تيك توك" لطريقة إيقافها السيارة، بإيقاف السيارة ثم تغيير ناقل الحركة إلى وضعية "ركن السيارة" أو "P"، قبل أن ترفع المكبح اليدوي للأعلى.

ولكن خبير سيارات أكد أنه بالرغم من أن هذه الطريقة شائعة جدا بين السائقين إلى إنها خاطئة وقد تؤدي لإتلاف ناقل الحركة "Gear".

وقال شخص يدير صفحة "هوت رود" التعليمية للأمور التي تخص السيارات، إن هذه الطريقة هي "خطأ شائع".

وأكد في الفيديو أنه عند إيقاف السيارة ونهاية الرحلة، يجب تغيير ناقل الحركة أولا إلى "N" وليس إلى "P"، ثم رفع المكبح اليدوي، ثم تغيير الناقل مرة أخيرة إلى "P"، قبل إطفاء المحرك وإخراج المفاتيح.

وأكد في الفيديو أن رفع المكبح اليدوي بينما السيارة في حالة "P"، سيكون مركز ثقل السيارة على ناقل الحركة "Gear"، مما قد يؤدي لإتلافه مع مرور الوقت.

أما عند رفع المكابح بينما السيارة في حالة "N"، يكون مركز ثقل السيارة على المكبح اليدوي، مما يحمي ناقل الحركة.