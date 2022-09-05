قام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ، اليوم الإثنين، بتسليم رسالة جوابية من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، موجهة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر ، تضمنت تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، لصاحب السمو أمير دولة قطر، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة قطر دوام الرفعة والازدهار، كما تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.