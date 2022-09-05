عبد العزيز العوضي: أرغب بوضع بصمة بناءة تساهم وتساعد في تصحيح المسار

عنود العنزي: سأعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن..ومن غير المسموح لأحد أن يمس بحرياتهم

نايف السور: عجلة التنمية والقضية الإسكانية على رأس برنامجنا الانتخابي

قال المرشح عن الدائرة الرابعة عبد العزيز العوضي اليوم عقب ترشحه لانتخابات مجلس الأمة في إدارة الانتخابات في اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات 2022، قال إنه تقدم بترشحه تيمنا منه بأن البلاد في مرحلة وعهد جديدين.

وأضاف: نحن كشباب لدينا خبرة في الساحة الساسية نرغب بوضع بصمة بناءة تساهم وتساعد في تصحيح المسار وتكون يدنا بيد حكومتنا الجديدة التي سيختارها سمو رئيس الوزراء.

بدورها قالت المرشحة عن الدائرة الثالثة عنود العنزي، أنا جئت لأمثل المرأة الكويتية المثقفة التي لديها خبرة في مجال القطاع الخاص مشيرة إلى أنها عملت لسنوات طويلة في القطاع الخاص وبالتالي ترغب في إفادة البلاد بخبرتها خصوصا في مجال التطورات الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الكويتي.

وذكرت العنزي أنها ستركز على ملف الحريات مشددة بأنه على كل فرد أن ينال حريته بدون أي قيود ما عدا قيد القانون والدين الإسلامي وغير ذلك ليس من المسموح لأحد أن يمس حريات المواطنين. كما وضحت أنها ستعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن.

وختمت مؤكدة بأنها مرشحة مستقلة وليست مدعومة من أحد ولا تنتمي لأي حزب وقالت: أنا وطنية وهمي الكويت.

نايف السور مرشح الدائرة الرابعة قال: بداية أتقدم بالشكر للقيادة السياسية على حل المجلس والحكومة والرجوع إلى الشعب.

وتابع: تقدمت اليوم بأوراق ترشحي للانتخابات وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية تلمسناها من المواطنين خلال زيارتنا لهم، ونحن مقبلون على انتخابات تاريخية وعلى عهد جديد وخارطة طريق جديدة والجميع متفائل في كويت جديدة وعهد جديد يحقق كافة التطلعات.

وأضاف: اليوم يوجد أولويات أولها عجلة التنمية وهذه القضية على رأس برنامجنا الانتخابي إلى جانب القضية الإسكانية التي تهم الأسرة الكويتية وقضية "البدون"والتي يجب إيجاد حل سريع لها لأن هذه الفئة مظلومة حيث يوجد من هم ضحوا من أجل البلاد واستشهدوا وهناك من له بصمة في تطوير وتنمية البلاد وبالتالي نتمنى أن يكون هناك خطوات جادة من قبل من سيفوز بالوصول إلى مجلس الأمة.