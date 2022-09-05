بدر السهيل

تقدم 23 مرشحا ومرشحة بينهم مرشحتان (اليوم) الاثنين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل، ليصل إجمالي المرشحين في الأيام الثمانية الأولى إلى 344 مرشحاً ومرشحة ( بعد تنازل 3 مرشحين) ليصبح (صافي) عدد المرشحين 342، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور في اليوم الثامن 21 مرشحا، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث مرشحتان.

وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى نهاية اليوم الثامن 319 مرشحاً فيما بلغ عدد المرشحات 23 سيدة.

وتقدم في الدائرة الأولى مرشحان من ال ذكور ليصبح إجمالي المرشحين فيها حتى نهاية اليوم الثامن 45 مرشحاً من بيهم مرشحة واحدة، فيما تقدم 3 مرشحين ذكور في الدائرة الثانية ليصبح إجمالي المرشحين فيها 57 مرشحاً ومرشحة من بينهم 7 سيدات، في حين تقدم 5 مرشحين من بينهم مرشحتان في الدائرة الثالثة لليوم الثامن ، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة حتى انتهاء اليوم الثامن 51 مرشحاً ومرشحة من بينهم 9 مرشحات، وتقدم 6 مرشحين في الدائرة الرابعة ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة الرابعة حتى نهاية اليوم الثامن 94 مرشحاً ومرشحة من بينهم 4 مرشحات، أما الدائرة الخامسة، فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم الثامن 7 مرشحين، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 95 من بينهم مرشحتان .

وأصبح إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس 342 مرشحاً ومرشحة من بينهم 23 سيدة بعد تنازل مرشح واحد في الدائرة الأولى ومرشح في الثانية ومرشح في الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثامن النواب السابقون خالد الشليمي ومحمد عبيد الراجحي.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر المقبل.