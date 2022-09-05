كشف رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي عن تنفيذ الجمعية لمشروعين خيريين لصالح النازحين في المناطق الصومالية الاول مشروع سقيا الماء وهو عبارة عن توفير (صهاريج مياه) - لتوزيع المياه على النازحين والمحتاجين في الصومال،

والثاني توزيع السلال الغذائية.

وبين د. الشطي ان المشروعين يهدفان إلى توزيع المياه من خلال الصهاريج التي يتم شراؤها كوقف على الأسر النازحة والفقيرة والأيتام وأهل القرآن للتخفيف من معاناتهم وتأمين المواد الغذائية الاساسية لسد حاجتهم من الطعام الضروري للحياة، مشيرا إلى ان أهمية المشاريع تتضمن التخفيف من معاناة اخواننا المحتاجين من النازحين،وتوفير الدعم الغذائي والحياتي لهم بالاضافة الى المساهمة في توفير الأمن المائي.

وإظهار معاني التكافل والتراحم بين المسلمين .

بجانب فتح باب الصدقة واكتساب أجر المتصدقين أمام أهل الخير .

ودعا د.الشطي المحسنين واهل الخير الى المسارعة في المساهمة وتخفيف معاناة اخوة لنا في الدين، داعيا الله عز وجل حسن القبول من المتصدقين وان يخلف الله عليهم في الدنيا والاخرة .