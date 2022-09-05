الشيخة ادانا الناصر: الصفقة ستجعل من الكيان المدمج أحد أكبر الشركات الاستثمارية القابضة المدرجة في المنطقة

وافق مساهمو شركة مشاريع الكويت (القابضة) في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على مشروع صفقة الاندماج عن طريق الضم مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.

وكان اجتماع الجمعية غير العادية قد عقد بنسبة حضور بلغت 85.77 %.

كما وافق مساهمو الشركة على زيادة رأس المال المصرّح به للشركة والبالغ 300 مليون دينار ورأس المال المصدّر والمدفوع البالغ 264 مليون دينار، بحيث يصبح رأس المال المصرّح به والمصدّر والمدفوع 504.84 مليون دينار.

وتهدف هذه الزيادة العينية بنسبة 91.2 % في رأس المال المصدّر والمدفوع إلى السماح بتخصيص 2,408,476,269 سهماً لمساهمي شركة القرين بمعدل مبادلة يبلغ 2.24 سهم جديد في رأس مال شركة المشاريع مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة القرين.

ولا بد من الإشارة إلى أن زيادة رأس المال تخضع لموافقة مساهمي شركة القرين على صفقة الاندماج.

وكانت شركة المشاريع قد حصلت على موافقة هيئة أسواق المال بخصوص عملية الاندماج في شهر يونيو الماضي، وكذلك على موافقة جهاز حماية المنافسة في شهر أغسطس الماضي.

من المقرر أن تعقد شركة القرين اجتماعاً غير عادي لجمعيتها العمومية للحصول على موافقة مساهمي الشركة على صفقة الاندماج على أن يتم بعد ذلك اتخاذ سلسلة من الإجراءات. من المتوقع استكمال صفقة الاندماج قبل نهاية العام الحالي.

وبهذه المناسبة قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد "نحن سعداء بالحصول على موافقة مساهمينا لتنفيذ صفقة الاندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.

تشكل هذه الموافقة خطوة مهمة جداً في مسيرة هذه الصفقة التي ستجعل من الكيان المدمج أحد أكبر الشركات الاستثمارية القابضة المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في غضون ذلك فإننا ننتظر نتائج الجمعية العامة غير العادية لشركة القرين حتى نتمكن من استكمال الإجراءات النهائية وتنفيذ صفقة الاندماج قبل نهاية العام الحالي".

وأضافت "إننا نعتقد أن للقطاع الخاص دور رئيسي في تطوير اقتصاد كويتي أكثر استدامة يتماشى مع رؤية كويت جديدة 2035.

أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر إلى كلٍ من هيئة أسواق المال، جهاز حماية المنافسة، وزارة التجارة والصناعة وبورصة الكويت على كافة الجهود التي بذلوها في سبيل ضمان حفظ حقوق جميع أصحاب المصالح وأن تساهم هذه الصفقة في تعزيز الوضع الاقتصادي لدولة الكويت.

كما أعرب عن تقديري لمساهمي شركة المشاريع على ثقتهم ولأعضاء مجلس إدارة الشركة على توجيهاتهم ودعمهم".