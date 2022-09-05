قدم سفير دولة الكويت غانم الغانم، الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أوراق اعتماده مندوبا دائما للكويت لدى الجامعة العربية.

وأوضح بيان صادر عن مندوبية الكويت لدى جامعة الدول العربية اليوم الاثنين أن السفير الغانم نقل الى الأمين العام أبوالغيط تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

كما نقل تحيات سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح وتحيات وتقدير وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر.

ومن جانبه أعرب أبوالغيط عن تمنياته للسفير الغانم بالتوفيق والنجاح في منصبه الجديد وفي استكمال مسيرة دولة الكويت في دعم منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز العلاقات العربية - العربية انطلاقا من دورها الرائد تجاه الأمة العربية.