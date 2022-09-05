انتخب أعضاء حزب المحافظين البريطاني ليز تراس زعيمة جديدة للحزب، لتخلف بوريس جونسون في رئاسة الوزراء، بحسب ما اعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة.

ومن دون مفاجآت، نالت وزيرة الخارجية (47 عاما) 57% من الاصوات في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43%، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي إثر استقالة جونسون بداية يوليو الماضي على خلفية عدة فضائح، منها تنظيم حفلات في مقره أثناء فترات الحظر خلال جائحة كورونا.

وسترث الزعيمة الجديدة للمحافظين أغلبية برلمانية تمكنها بالتالي من تولي رئاسة الحكومة بعد إجراءات التسليم الرسمية أمام الملكة اليزابيث الثانية الثلاثاء.

وأطلقت تراس سلسلة من الوعود لمواجهة الأزمات التي تعيشها بريطانيا، وقالت إنها ستعمل «على وضع خطة للرعاية الصحية»

وأضافت في خطاب الفوز «سنتعامل مع أزمة الطاقة وهناك خطة لخفض الضرائب وسنحقق ما وعدنا به».

وكان المستشار الألماني اولاف شولتس أول مهنئي تراس، حيث أعرب عن تطلعه الى «العمل معها في هذه الأوقات العصيبة».

وبعد تصويت مفتوح لنحو مائتي ألف عضو في الحزب المحافظ، أصبحت تراس التي ظلت وفية حتى النهاية لجونسون حين سجلت استقالات بالعشرات من السلطة التنفيذية بداية يوليو، رئيسة الوزراء الرابعة في بريطانيا منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، والمرأة الثالثة التي تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة المتحدة بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.

يأتي ذلك وسط ظروف اقتصادية واجتماعية متدهورة، مع نسبة تضخم تجاوزت 10% ومرشحة للازدياد، وارتفاع غير مسبوق في فواتير الطاقة التي تثقل كاهل العائلات والشركات والخدمات العامة.

وأمام تراس قائمة طويلة ومكلفة وصعبة التنفيذ، يقول نواب المعارضة إنها نتاج حكومة المحافظين الضعيفة على مدى 12 عاما. ودعا عدد منهم إلى إجراء انتخابات مبكرة، وهو أمر قالت تراس إنها لن تسمح به.

ووصف النائب المخضرم من حزب المحافظين ديڤيد ديفيس التحديات التي تواجهها تراس بأنها «ربما تكون ثاني أصعب المهام لرؤساء الوزراء فيما بعد الحرب»، بعد مارغريت تاتشر في عام 1979.

وقال «في الواقع لا أعتقد أن أيا من المرشحين.. يعرف حقا مدى ضخامة ذلك»، مضيفا أن التكاليف قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية.