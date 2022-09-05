أعلنت وزارة الخارجية الروسية مقتل موظفين في السفارة الروسية في كابول في اعتداء بقنبلة وقع قرب مقر البعثة الديبلوماسية في العاصمة الأفغانية.

وأفادت الخارجية في بيان بأنه «قام مقاتل لم يتم التعرف عليه بتفجير عبوة ناسفة في الجوار المباشر للسفارة الروسية في كابول. قتل موظفان في البعثة الديبلوماسية في الهجوم»، مشيرة إلى سقوط «جرحى بين المواطنين الأفغان».

وأضافت أن السفارة الروسية «على اتصال وثيق بأجهزة الأمن الأفغانية التي باشرت تحقيقا».

وسارع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الى التصريح في مؤتمر صحافي عبر الهاتف «نتحدث هنا عن اعتداء إرهابي. هذا مرفوض».

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الأفغانية لوكالة فرانس برس «كان اعتداء انتحاريا، ولكن قبل أن يتمكن الانتحاري من بلوغ هدفه، قامت فرقنا بتحييده». وأضاف المصدر نفسه أن الانتحاري كان يستهدف السفارة الروسية.

وفي وقت سابق الإثنين، نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن مصدر لم تحدده أن «ما بين 15 و20 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الانفجار».

ووقع الهجوم فيما كان ديبلوماسي روسي يخرج من مبنى للممثلية الديبلوماسية ليعلن أسماء الأشخاص الذين يستطيعون التقدم بطلب تأشيرة، بحسب المصدر نفسه.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، إن انتحاريا أراد تفجير نفسه وسط حشد من الناس بالقرب من السفارة في حي الشرطة السابع بالمدينة.

وأضاف زدران أن «القوات الأمنية استهدفت الانتحاري قبل أن يتمكن من الوصول إلى هدفه المقصود، ما تسبب في وقوع الانفجار».

وقال مسؤول الشرطة إنه قد تم تطويق المنطقة، وإنه ثمة تحقيقات موسعة جارية الآن.