أعلنت شركة دورنا مالكة الحقوق التجارية لبطولة العالم للدراجات النارية عن توقيع مذكرة تفاهم لإقامة سباق في المملكة العربية السعودية مستقبلا.



وقالت الشركة إن سباق جائزة السعودية الكبرى سيقام مستقبلا في حلبة متعددة الأغراض تم تشييدها حديثا دون تحديد المكان.



وأضافت في بيان "إضافة جولة في المملكة العربية السعودية إلى جدول بطولة العالم على أساس سنوي سيعمل على تطوير وتوسيع قاعدة الرياضة في الشرق الأوسط". وتقيم بطولة العالم للدراجات النارية سباقات في المنطقة منذ 2004 حيث تستضيف قطر سباقا ليليا للجائزة الكبرى.



وقالت دورنا إن هذه الشراكة ستتيح أيضا برنامجا جديدا لتنمية المواهب الواعدة من السائقين الشبان في السعودية بهدف إعداد أبطال للمستقبل.



وظهرت السعودية لأول مرة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في ديسمبر كانون الأول الماضي ضمن صفقة مدتها 15 عاما كما تستضيف البلاد رالي دكار السنوي وبطولة العالم لسباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية.



وقال كارميلو إزبيليتا الرئيس التنفيذي لشركو دورنا "تعد المنطقة من الأسواق الرئيسية لرياضة المحركات كما أن الطلب في المملكة على مثل هذه الأحداث يتزايد مع الأبحاث التي أظهرت أن 80 في المئة من عشاق الرياضة في السعودية يرغبون في إقامة المزيد من الفعاليات في بلادهم".