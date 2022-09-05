لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء زلزال قوته 6.8 درجة هز إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين.



وهز الزلزال، الأقوى الذي تشهده المنطقة منذ عام 2017، مدينة تشنغدو عاصمة الإقليم بالإضافة إلى أقاليم أخرى.



وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني بأن انهيارات أرضية ألحقت أضرارا ببعض الطرق والمنازل بالقرب من مركز الزلزال وانقطعت الاتصالات في منطقة واحدة على الأقل.



ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار بسدود أو محطات للطاقة المائية في محيط 50 كيلومترا حول مركز الزلزال.



وقال مركز شبكات الزلازل بالصين إن مركز الزلزال كان في بلدة لودينغ التي تقع في المنطقة الجبلية على بعد 226 جنوب غربي تشنغدو.

ويشيع وقوع الزلازل في سيتشوان في جنوب غرب الصين، خاصة في المناطق الجبلية في غرب الإقليم.



وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنوارا تتأرجح بينما يندفع الناس للخروج من المباني إلى الشوارع.



وذكر التلفزيون الرسمي أن 39 ألف نسمة يعيشون في محيط 20 كيلومترا حول مركز الزلزال، و1.55 مليون إجمالا في محيط 100 كيلومتر.