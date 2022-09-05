مع عدم طرح أي أفلام مهمة في الآونة الأخيرة، تمكن فيلم (سبايدرمان: نو واي هوم) "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار" الذي كان عرضه الأول في ديسمبر كانون الأول 2021 من العودة إلى المركز الأول في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تزامنت مع عطلة عيد العمال.



وأعادت شركة سوني إصدار الفيلم مع إضافة 11 دقيقة من المشاهد الجديدة التي جذبت بعض محبي القصص المصورة ليحقق الفيلم ستة ملايين دولار لدى عرضه في 3935 دار عرض خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن ينهي الفيلم عطلة نهاية الأسبوع الطويلة غدا الاثنين بجمع إيرادات تبلغ 7.6 مليون دولار.



وفي المركز الثاني، صمد فيلم آخر في شباك التذاكر بعد 15 أسبوعا من طرحه، وهو فيلم (توب جان: مافريك). وحقق الفيلم الذي يقوم ببطولته النجم توم كروز 5.5 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد وقد تزيد إيراداته إلى سبعة ملايين دولار بحلول الاثنين.



وبشكل عام، فإن تفوق الفيلمين يسلط الضوء على قتامة المشهد في شباك التذاكر، نظرا لأن الفيلمين متاحان للمشاهدة على نطاق واسع عبر خدمات الترفيه المنزلي.



ومع إعادة إصداره، حقق (سبايدرمان: نو واي هوم) 812.3 مليون دولار في أمريكا الشمالية، مما عزز مكانته كثالث أعلى فيلم في تاريخ شباك التذاكر المحلي.



وبإيرادات عطلة نهاية الأسبوع، حقق الجزء الثاني من سلسلة (توب جان) 700.33 مليون دولار حتى الآن، مما يجعله واحدا من ستة أفلام فقط تجاوزت هذا الحاجز محليا. كما أنه أصبح على بُعد إيرادات قليلة من إزاحة فيلم (بلاك بانثر) "النمر الأسود" الذي جمع إيرادات مجموعها 700.42 مليون دولار ليكون خامس أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر المحلي.



ويهدف فيلم (بولت ترين) "القطار الطلقة" إلى الحصول على المركز الثالث بنهاية العطلة بعدما حقق إيرادات قدرها 5.4 مليون دولار من 3117 دار عرض، بانخفاض 10 بالمئة فقط من عطلة نهاية الأسبوع الماضية. وجمع الفيلم الذي يقوم ببطولته براد بيت 86.6 مليون دولار حتى الآن.



وهناك أيضا فرصة لفيلم الرسوم المتحركة (دي.سي ليج أوف سوبر بيتس) "دي.سي رابطة الحيوانات الأليفة الخارقة" لأن يحتل المرتبة الثالثة. وبناء على تقديرات أولية، جمع الفيلم العائلي 5.4 مليون دولار من 3115 دار عرض ويتطلع إلى إنهاء عطلة نهاية الأسبوع بجمع نحو ستة ملايين دولار. وحتى الآن، حقق الفيلم إيرادات قدرها 80.9 مليون دولار.



وأخيرا، تراجع فيلم (ذا انفيتيشن) "الدعوة" الذي تصدر شباك التذاكر نهاية الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس محققا 4.7 مليون دولار من 3114 دار عرض. وبحلول يوم الاثنين، من المتوقع أن يجمع الفيلم 5.7 مليون دولار، مما يرفع مبيعاته من التذاكر إلى 14.7 مليون دولار.