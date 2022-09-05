غمرت المياه أنحاء واسعة من عاصمة الهند التكنولوجية بنغالورو بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في اقتلاع أشجار وتعطل حركة المرور وأجبرت شركات على إصدار أوامر لموظفيها بالعمل من منازلهم، مما أثار مخاوف من مزيد من الاضطرابات خلال الأسبوع.

وبلغ ارتفاع منسوب مياه الأمطار في منطقة بنغالورو الحضرية 28.1 ملليمتر، بزيادة 368 بالمئة عن المتوسط، وفقا لبيانات جمعتها إدارة الأرصاد الجوية الهندية.



وزادت كميات الأمطار على المدينة بنحو 141 بالمئة عن المتوسط منذ بداية موسم الأمطار في الأول من يونيو حزيران.



وقال مسؤول كبير بإدارة الأرصاد "من المرجح أن تهطل أمطار غزيرة على بنغالورو ... وكارناتاكا الجنوبية . وسينخفض معدل هطول الأمطار".



وقالت مصادر لرويترز إن مورجان ستانلي وجولدمان ساكس غروب طلبا من موظفيهما العمل من المنزل، كما قالت شركتا وايبرو وفليبكارت التابعة لوول مارت إنهما طلبتا ذلك أيضا من موظفيهما.



وأجبرت السيول المواطنين اليوم على إفراغ أقبية منازلهم ومواقف السيارات، فضلا عن التعطل على الطرق جراء التكدس المروري وانقطاع التيار الكهربائي في بعض الأماكن.