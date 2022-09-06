أوصت لجنة العاصمة خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع فرع بنك في منطقة العديلية قطعة 4.



وقال العبدالجادر إن اللجنة رفضت الكتاب المقدم من أصحاب العلاقة بشأن طلب مد الشارع التخديمي الموازي للشارع 85 (شارع علي الشويب) بمنطقة الشامية قطعة 8، كما رفضت الكتاب المقدم من معهد الدراسات المصرفية بشأن تخصيص جزء من المبنى لخدمة الموظفين المتدربين، كما أحالت طلب تجديد ترخيص دار حضانة الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير.



وأضاف: أبقت اللجنة على جدول أعمالها طلب تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية، وذلك لحين دعوة ممثلي وزارة الشؤون وبيت الزكاة، كما أبقت طلب الهيئة العامة للبيئة تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقا بمنطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة (ج) كمركز مراقبة لها، وذلك لدعوة الهيئة.