عاطف رمضان



قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير محضر ضبط لأحد المحال في منطقة السالمية لبيعه سلعا مقلدة، حيث تم العثور على كمية كبيرة من الملابس تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية.



وقام فريق الطوارئ بتحرير محضر ضبط مخالفة وحصر المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.



من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن توقف العمل في أنظمتها الإلكترونية ومنصاتها الرقمية لتحديثها وذلك لخدمة المراجعين بشكل أفضل وذلك اعتبارا من الخميس 8 سبتمبر على أن تعاود العمل والدخول في الخدمة بشكل طبيعي يوم الأحد 11 الجاري.